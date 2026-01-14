Moscati decesso in Pronto Soccorso | famiglia avvisata il giorno dopo

Una donna di 84 anni, residente in una Rsa di Montemarano, è deceduta domenica mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. La famiglia è stata informata il giorno successivo. L’evento ha suscitato attenzione sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulle procedure di comunicazione tra ospedale e familiari.

AVELLINO – Una donna di 84 anni, residente in una Rsa di Montemarano, è deceduta domenica mattina al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino.I familiari hanno scoperto il suo decesso soltanto il giorno successivo, a causa di un errore nelle comunicazioni tra l'ospedale e la struttura.

Moscati, decesso in Pronto Soccorso: famiglia avvisata il giorno dopo - Il primario Maffei si scusa: «Errore nelle comunicazioni, contattata la struttura e non i congiunti» ... orticalab.it

Avellino, anziana muore nel Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati, i familiari lo apprendono il giorno dopo - Apprendono la morte della propria congiunta, ricoverata al Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, soltanto il giorno dopo il decesso. corriereirpinia.it

"Mia nonna morta nell'indifferenza al pronto soccorso del Moscati: nessuno ci ha avvisato, lo abbiamo scoperto dopo 12 ore, nell'orario di visita" Il racconto della nipote della signora Rosa, 84enne di Montemarano, dimenticata sulla barella dopo il decesso. " facebook

