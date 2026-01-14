Morto a 15 anni giocando a calcetto | sabato un minuto di raccoglimento

Sabato 17 gennaio alle 10 nella chiesa di San Francesco a Pordenone si svolgeranno i funerali di Paul Nana Ampong, il ragazzo di 15 anni deceduto la vigilia di Natale mentre giocava a calcetto con gli amici in via Pontinia. Un momento di raccoglimento per ricordare un giovane scomparso improvvisamente e in modo tragico.

