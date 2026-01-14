Morto a 15 anni giocando a calcetto | sabato un minuto di raccoglimento
Sabato 17 gennaio alle 10 nella chiesa di San Francesco a Pordenone si svolgeranno i funerali di Paul Nana Ampong, il ragazzo di 15 anni deceduto la vigilia di Natale mentre giocava a calcetto con gli amici in via Pontinia. Un momento di raccoglimento per ricordare un giovane scomparso improvvisamente e in modo tragico.
Si terranno o sabato 17 gennaio alle 10 nella chiesa di San Francesco a Pordenone i funerali di Paul Nana Ampong, il 15enne morto alla vigilia di Natale giocando a calcetto con i compagni in via Pontinia. Il sindaco Alessandro Basso ha proposto agli istituti della città di osservare un minuto di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Morto a 15 anni giocando a calcetto: indagato il medico dello sport
Leggi anche: Serio, educato, sempre solare: chi era Paul Nana Ampong, morto a 15 anni giocando a calcetto
Paul, 15enne morto giocando a calcetto: ecco la causa del decesso; Morto a calcetto a 15 anni, è stata aritmia maligna; Paul Nana Ampong ucciso a 15 anni da un'aritmia maligna mentre gioca a calcio: poteva essere intercettata dalla visita sportiva...; Il padre muore mentre è via con la squadra a 16 anni e vince il torneo di basket per lui: la triste ma commovente storia.
Paul Nana Ampong morto a 15 anni giocando a calcio, raccolte le testimonianze degli amici che erano con lui durante la sua ultima partita - Ultimi accertamenti sulla morte improvvisa di Paul Nana Ampong, il quindicenne di Pordenone morto la vigilia di Natale durante una partitella di calcio con gli amici ... ilgazzettino.it
Pordenone, malore durante una partita di calcio: morto 15enne - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando a calcio con alcuni amici. tg24.sky.it
Autopsia sul calciatore 15enne Paul Nana Ampong: ecco la causa della morte - Ragazzo di 15 anni morto giocando a calcetto a Pordenone: l’autopsia indica un’aritmia maligna, escluso il trauma. nordest24.it
Ethan Browne, figlio di Jackson «morto a 52 anni per gli effetti di fentanyl, metanfetamina e lidocaina» x.com
Giuliano Falcioni morto in moto sull'Aurelia a 49 anni, insegnava autodifesa alle donne. «Leale e dal grande cuore»: il ricordo di Ladispoli facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.