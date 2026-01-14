Morti sul lavoro Ravenna ancora in ' zona rossa' | sette vittime nel 2025
Nel 2025, Ravenna registra sette decessi sul lavoro nei primi undici mesi, mantenendo una posizione critica a livello nazionale. La provincia continua a essere in ‘zona rossa’ per incidenti mortali, evidenziando la persistenza di problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. Un quadro che sottolinea l'importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni e prevenire nuove tragedie.
Quella degli infortuni mortali sul lavoro rimane una ferita aperta nel Ravennate. Con sette morti nei primi undici mesi del 2025, la provincia di Ravenna rimane in 'zona rossa', figurando al 32esimo posto nazionale per incidenza degli infortuni mortali. A dirlo è lo studio dell’Osservatorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Morti sul lavoro, Puglia e Capitanata in zona rossa: 8 vittime nel Foggiano dall'inizio dell'anno
Leggi anche: Morti sul lavoro, Forlì-Cesena in zona rossa: da inizio anno 12 vittime in provincia
Il 5 gennaio 2025 primo morto sul lavoro nell’autotrasporto; Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaio; Colleferro, operaio muore schiacciato da un trasformatore di 50 quintali; Rimini, sicurezza in stazione. I sindacati tuonano: Basta aggressioni, obiettivo zero morti sul lavoro.
Morti sul lavoro in Italia, più di 1000 vittime da gennaio a novembre 2025: 10 in più del 2024. Marche in zona arancione come Calabria e Veneto. Macerata quinta per incidenza - Sono 735 quelli in occasione di lavoro e 275 in itinere. corriereadriatico.it
Morti sul lavoro, la classifica di Vega Engineering - A fine giugno si contano 362 infortuni mortali in occasione di lavoro e 140 in itinere: Arezzo con 2 morti su 150. lanazione.it
BASTA MORTI SUL LAVORO, È UNA STRAGE! In questo 2026 sono già otto i morti sul lavoro in Italia. Succede a Taranto, all’ex ILVA, come a Colleferro, in provincia di Roma. Nel 2025 le vittime di questa strage sono state complessivamente 1.450: è come se facebook
1.450 morti sul lavoro in #Italia nell'anno 2025 (fonte Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e dati INAIL). Questo operaio è l'8°, dal 1 gennaio 2026. Poi, c'è chi vuole dare lezioni sulla sicurezza alla #Svizzera x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.