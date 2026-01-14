Morti sul lavoro Ravenna ancora in ' zona rossa' | sette vittime nel 2025

Nel 2025, Ravenna registra sette decessi sul lavoro nei primi undici mesi, mantenendo una posizione critica a livello nazionale. La provincia continua a essere in ‘zona rossa’ per incidenti mortali, evidenziando la persistenza di problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. Un quadro che sottolinea l'importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni e prevenire nuove tragedie.

Quella degli infortuni mortali sul lavoro rimane una ferita aperta nel Ravennate. Con sette morti nei primi undici mesi del 2025, la provincia di Ravenna rimane in 'zona rossa', figurando al 32esimo posto nazionale per incidenza degli infortuni mortali. A dirlo è lo studio dell’Osservatorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Morti sul lavoro, Puglia e Capitanata in zona rossa: 8 vittime nel Foggiano dall'inizio dell'anno

Leggi anche: Morti sul lavoro, Forlì-Cesena in zona rossa: da inizio anno 12 vittime in provincia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il 5 gennaio 2025 primo morto sul lavoro nell’autotrasporto; Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaio; Colleferro, operaio muore schiacciato da un trasformatore di 50 quintali; Rimini, sicurezza in stazione. I sindacati tuonano: Basta aggressioni, obiettivo zero morti sul lavoro.

Morti sul lavoro in Italia, più di 1000 vittime da gennaio a novembre 2025: 10 in più del 2024. Marche in zona arancione come Calabria e Veneto. Macerata quinta per incidenza - Sono 735 quelli in occasione di lavoro e 275 in itinere. corriereadriatico.it