Morte di Franca Ludwig a San Godenzo | indagati il compagno e un’amica Forse una questione di soldi

Per la morte di Franca Ludwig, 59 anni, trovata senza vita nel comune di San Godenzo il 2 luglio 2025, sono attualmente indagati il suo compagno e un’amica. Le autorità sospettano che il decesso possa essere legato a questioni di natura finanziaria. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità dietro questo evento.

