Morte di Franca Ludwig a San Godenzo | indagati il compagno e un’amica Forse una questione di soldi
Per la morte di Franca Ludwig, 59 anni, trovata senza vita nel comune di San Godenzo il 2 luglio 2025, sono attualmente indagati il suo compagno e un’amica. Le autorità sospettano che il decesso possa essere legato a questioni di natura finanziaria. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità dietro questo evento.
Per la morte di Franca Ludwig, 59 anni, tedesca, il cui corpo venne ritrovato su un sentiero nel comune di San Godenzo il 2 luglio 2025, sono indagati il compagno e l'amica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”
Leggi anche: Morte Franka Ludwig, il caso a una svolta: arrestati il compagno e un’amica, il possibile movente
Omicidio Ludwig: due arresti a Firenze. Simulato un incidente, ma dietro c’era un piano.
“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi al Teatro Giordano facebook
“Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame, con Lodo Guenzi al Teatro Giordano x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.