Morta nei boschi di San Godenzo per gli inquirenti fu omicidio | due in carcere

A San Godenzo, quanto inizialmente considerato un incidente in un’escursione nei boschi si è rivelato essere un omicidio volontario. Le indagini hanno portato all’arresto di due persone, confermando la natura criminale dell’evento. La scoperta riapre il caso e solleva interrogativi sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte della vittima.

SAN GODENZO – Quella che per mesi era stata catalogata come una tragica fatalità durante un’escursione solitaria tra i boschi del Mugello, si è rivelata essere, secondo gli inquirenti, un agghiacciante omicidio premeditato. La Procura di Firenze ha ordinato il fermo di due persone per la morte di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata priva di vita il 2 luglio scorso su un impervio sentiero di montagna nel comune di San Godenzo. In manette sono finiti il compagno della vittima, un fiorentino di 53 anni, e una sua amica di 66. L’accusa è pesantissima: omicidio volontario in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: La faida tra Sinti a Lonato del Garda e l’omicidio di Dolores Dori: accertamenti su due pistole trovate nei boschi Leggi anche: Tentato omicidio nei confronti di due ragazzi: custodia cautelare in carcere per un 53enne sannita Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Franka Ludwig trovata morta nei boschi di San Godenzo, fermati il compagno e un'amica: ipotesi omicidio per l'assicurazione; Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, marito e amica fermati con l'accusa di omicidio per l'assicurazione; Donna trovata morta a luglio nei boschi in Alto Mugello, fermati compagno e amica; Uccisa per l’assicurazione, la traccia: narcotico nel sangue. Donna trovata morta a luglio nei boschi in Alto Mugello, fermati compagno e amica - Due fermi per la morte di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata priva di vita su un sentiero di montagna, nel comune di San Godenzo (Firenze), il 2 luglio scors ... controradio.it

