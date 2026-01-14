A Crans-Montana, la storia di Cyane Panine, giovane cameriera di 24 anni, ha suscitato molte riflessioni. Spesso descritta sui social come un personaggio negativo, la verità sulla sua tragica morte nel rogo del lounge bar Le Constellation rivela una realtà diversa. Questa vicenda invita a riflettere sull’importanza di conoscere le persone oltre le apparenze e di rispettare la memoria di chi, come Cyane, ha perso la vita in circostanze dolorose.

CRANS-MONTANA – Spacciata sui social per un diavolo nei video della notte dell’incendio, Cyane Panine, 24 anni, la cameriera morta nel rogo del lounge bar Le Constellation, è invece una vittima. «Non è mai stata informata della pericolosità del soffitto né ha mai ricevuto una formazione sulla sicurezza », chiarisce l’avvocata Sophie Haenni, che tutela la famiglia della giovane. Cyane, diventata nota come la “ragazza con il casco”, è morta intrappolata nel locale durante la strage di Crans-Montana. Per amici e familiari, oggi, Cyane è un angelo. Sui social network viene ricordata con immagini che la ritraggono con ali bianche e lunghi capelli biondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morta così, per salvare gli altri”. Crans-Montana, la verità sulla giovanissima cameriera con il casco

Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco dei video. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»

Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco che appare nei video.. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Poteva essere salvata Anna Siena, la 36enne morta due anni fa dopo che la sua gravidanza venne scambiata per lombosciatalgia "Speriamo che questa sentenza serva a salvare altre vite, poiché i casi di gravidanza criptica si verificano molto più spesso di q facebook