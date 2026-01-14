Mordenti e Les Italiens Pandiani dialoga con Zannoni in galleria

Enrico Pandiani, autore noto per i suoi romanzi, sarà ospite venerdì alle 18 in galleria, dove dialogherà con Zannoni. Le sue opere, tra cui Mordenti e Les Italiens, stanno per essere adattate in una serie televisiva distribuita a livello internazionale. L’incontro offre l’opportunità di scoprire i dettagli del progetto e di approfondire il suo percorso letterario.

Dai suoi libri verrà presto prodotta una serie televisiva distribuita a livello internazionale. Enrico Pandiani sarà ospite venerdì, alle 18.30, al Circolo Fantoni di Galleria Adamello, per presentare la sua ultima creatura 'La terza dimensione'. Con lui dialogherà Alessandro Zannoni. Quest'opera è il ritorno di Les Italiens, una squadra speciale della polizia di Parigi composta esclusivamente da persone di origine italiane e guidate dal commissario Jean Pierre Mordenti, che dirige un gruppo di 'sbirri' leali e corretti, con una sensibilità mediterranea e pronti a rompere gli schemi pur di riportare la giustizia alla sua vera essenza.

