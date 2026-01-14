Monza spegne le slot machine ma c' è chi si oppone | l' ordinanza finisce al Tar

A Monza, il sindaco ha disposto l’interruzione delle slot machine in determinati orari, decisione che ha suscitato opposizioni e sarà oggetto di discussione al Tar. L’udienza pubblica, prevista per il 26 maggio, analizzerà la legittimità dell’ordinanza, firmata a ottobre da Paolo Pilotto. La vicenda evidenzia il confronto tra esigenze di regolamentazione e le rivendicazioni di chi gestisce le attività di gioco.

Monza: ricorsi contro il giro di vite sulle slot, a maggio l’ordinanza del Comune al Tar - È il 26 maggio la data in cui Il Comune di Monza dovrà difendere di fronte al Tar l’ordinanza sulla riduzione degli orari delle slot machines. msn.com

Monza mette il limite a slot e videopoker. Quali sono gli orari in cui non si può giocare - Il Comune rispolvera il vecchio “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito“ ... ilgiorno.it

