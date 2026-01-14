Monza spegne le slot machine ma c' è chi si oppone | l' ordinanza finisce al Tar

A Monza, il sindaco ha disposto l’interruzione delle slot machine in determinati orari, decisione che ha suscitato opposizioni e sarà oggetto di discussione al Tar. L’udienza pubblica, prevista per il 26 maggio, analizzerà la legittimità dell’ordinanza, firmata a ottobre da Paolo Pilotto. La vicenda evidenzia il confronto tra esigenze di regolamentazione e le rivendicazioni di chi gestisce le attività di gioco.

Il sindaco spegne le slot machine in certi orari: il caso finisce al Tar. Come riporta Agipronews il 26 maggio è fissata l’udienza pubblica del Tribunale amministrativo regionale durante la quale si discuterà sulla legittimità dell’ordinanza, firmata lo scorso ottobre dal sindaco Paolo Pilotto. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

