Monza | Burdisso al fianco della prevenzione sportiva

Nicolas Burdisso, ex difensore di club come Inter, Roma e nazionale argentina, si impegna in un’iniziativa dedicata alla prevenzione sportiva a Monza. Sotto il progetto Passaporto Ematico, l'ex calciatore collabora per sensibilizzare sull'importanza di controlli e precauzioni nel mondo dello sport, contribuendo a promuovere uno stile di vita sicuro e consapevole per atleti di ogni livello.

Sotto il segno del Passaporto Ematico. Ebbene sì, Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter, Roma,Genoa, Torino e per anni punto fermo della Nazionale argentina, ha scelto di metterci la faccia per una causa fondamentale che va oltre il calcio. In un video online di sostegno alla Fondazione Fioravante Polito (molto attiva e dinamica sul territorio nazionale) l'ex roccioso elemento difensivo Nicolas Burdisso invita tutti a informarsi e ad agire su un gesto concreto che può fare la differenza: stiamo parlando del passaporto ematico.

