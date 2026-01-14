Edouard Louis, autore francese di 33 anni, si distingue per la sua capacità di narrare esperienze personali con chiarezza e sobrietà. Tra i più apprezzati scrittori contemporanei, è riconosciuto anche per la sua abilità nella scrittura autobiografica, contribuendo con autenticità e profondità alla letteratura francese e internazionale.

Edouard Louis è uno dei più brillanti scrittori francesi contemporanei e, a 33 anni, è fra i più bravi nella scrittura autobiografica, non solo in Francia. Il suo ultimo libro, , come gli altri è una sintesi di memoir, osservazioni sociologiche sintetiche ma implacabili, ed emotività. In questo, più che in altri libri, è forte l’elemento di emotività – in alcuni punti è commovente – ma non rischia mai il patetismo: “Poiché ho sofferto durante l’infanzia ho scritto dei libri che mi hanno causato conflitti con la mia famiglia ma questi paradossalmente mi stavano permettendo di aiutare mia madre a fuggire e a reinventarsi (. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Monique evade

Leggi anche: In mostra le opere dell’artista svizzera Monique Pauwels

Leggi anche: Monique Pistolato presenta "Eventi, questione di amore" alla libreria Coop di Mestre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Monique evade - , 18 euro Edouard Louis è uno dei più brillanti scrittori francesi contemporanei e, a 33 anni, è fra i più bravi nella scrittura auto ... ilfoglio.it