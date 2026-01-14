Da Padova a Bologna, proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa il 7 gennaio. Le autorità stanno approfondendo il suo contesto sociale, al momento senza riscontrare segnali su eventuali rapporti o amicizie. Le indagini continueranno almeno fino a venerdì, nell’intento di fare chiarezza sulla vicenda e trovare eventuali tracce utili per rintracciare la giovane.

Andranno avanti almeno fino a venerdì le ricerche della studentessa 22 scomparsa il 7 gennaio. Al momento nessuna ombra sulle sue amicizie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Mondo universitario e social, da Padova a Bologna si cercano tracce di Annabella Martinelli

