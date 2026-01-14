Molestò ragazza in via San Lazzaro a Bergamo | richiesta di patteggiamento per un 27enne
Un uomo bengalese di 27 anni ha chiesto il patteggiamento in relazione a un episodio avvenuto a Bergamo, in via San Lazzaro. Il processo riguarda una molestia e un'aggressione nei confronti di una ragazza di 23 anni, avvenuti lo scorso 28 novembre dopo un episodio su un autobus e in un portone del centro cittadino.
IL PROCESSO. Lo scorso 28 novembre il 27enne bengalese aveva molestato una connazionale di 23 anni sull’autobus per poi aggredirla dopo che era scesa dal mezzo pubblico, in un portone in via San Lazzaro, in pieno centro città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Benemerenze, “un riconoscimento alla ragazza che ha impedito lo stupro in via San Lazzaro”
Leggi anche: Bergamo, molesta una ragazza sul bus, poi la sbatte contro un muro e la picchia: arrestato e processato un 27enne (di nuovo)
Aurora Livoli, una giovane vita spezzata: cosa è successo Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni investigative, Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni, è stata ritrovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano alla fine di dicembre. I primi accertame facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.