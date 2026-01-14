Molestò ragazza in via San Lazzaro a Bergamo | richiesta di patteggiamento per un 27enne

Da ecodibergamo.it 14 gen 2026

Un uomo bengalese di 27 anni ha chiesto il patteggiamento in relazione a un episodio avvenuto a Bergamo, in via San Lazzaro. Il processo riguarda una molestia e un'aggressione nei confronti di una ragazza di 23 anni, avvenuti lo scorso 28 novembre dopo un episodio su un autobus e in un portone del centro cittadino.

IL PROCESSO. Lo scorso 28 novembre il 27enne bengalese aveva molestato una connazionale di 23 anni sull’autobus per poi aggredirla dopo che era scesa dal mezzo pubblico, in un portone in via San Lazzaro, in pieno centro città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

