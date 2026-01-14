Molestò ragazza in via San Lazzaro a Bergamo | richiesta di patteggiamento per un 27enne

Un uomo bengalese di 27 anni ha chiesto il patteggiamento in relazione a un episodio avvenuto a Bergamo, in via San Lazzaro. Il processo riguarda una molestia e un'aggressione nei confronti di una ragazza di 23 anni, avvenuti lo scorso 28 novembre dopo un episodio su un autobus e in un portone del centro cittadino.

