Mobilità e disabilità | il contributo di Luca Brancaccio alla presentazione del libro di Salvatore Cimmino Disabilità Controcorrente

Da 2anews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torre Annunziata – Nel contesto della presentazione del libro Disabilità controcorrente di Salvatore Cimmino, in programma alla Libreria Libertà, l’ingegnere Luca Brancaccio, Direttore Generale di AMC S.p.A., porterà un contributo di forte impatto su un tema centrale: la mobilità tecnologicamente accessibile e inclusiva per le persone con disabilità. Il suo intervento promette di offrire non . 🔗 Leggi su 2anews.it

