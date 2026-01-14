Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma ha approvato la creazione di 42 nuove isole dedicate alla installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza, con una capacità minima di 100 kW. Questa iniziativa mira a migliorare l’infrastruttura di ricarica e favorire la mobilità sostenibile nella città.

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha ufficialmente firmato la determina che prevede l’individuazione di ben 42 isole destinate a ospitare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza, con una capacità minima di 100 kW. Questa importante dichiarazione è stata rilasciata dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. “Il provvedimento – ha aggiunto Patanè – rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità più green e sostenibile, che è uno degli obiettivi primari di questa amministrazione. Roma, con oltre 2.000 postazioni di ricarica, è già prima in Italia per numero di colonnine elettriche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Mobilita’: assessore Roma, 42 nuove isole per installazione colonnine elettriche alta potenza

