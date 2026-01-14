Missione in Asia per la premier Meloni

Alle 10.10, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è partita per una missione ufficiale in Asia. La visita si svolge in Oman, Giappone e Corea del Sud, con incontri istituzionali con i leader locali. L’obiettivo è rafforzare le relazioni diplomatiche e promuovere interessi italiani nella regione. La visita si inserisce in un quadro di dialogo e cooperazione internazionale, con attenzione alle questioni di interesse comune.

10.10 Al via la missione in Asia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier è in volo per l'Oman, prima tappa del viaggio che la porterà poi in Giappone, dove vedrà la prima ministra Sanae Takaichi, e in Corea del Sud, dove vedrà il presidente Lee. In programma in Oman nel pomeriggio un incontro con il sultano Haitham bin Tarik.

Missione di Giorgia Meloni in Asia: Incontri Strategici con Giappone, Oman e Corea del Sud per Nuove Opportunità di Collaborazione - Giorgia Meloni in visita in Oriente per rafforzare le relazioni bilaterali e favorire accordi strategici significativi. notizie.it

Missione in Asia per Meloni, da domani in Oman, Giappone e Sud Corea - (askanews) – Sei giorni per rafforzare i rapporti bilaterali, la cooperazione economica e gli scambi commerciali, con una attenzione speciale ai dossier di politica estera, a cominciare ... askanews.it

