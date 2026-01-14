Missione asiatica per Meloni Prima tappa in Oman su sfondo crisi Iran

La missione asiatica di Meloni ha avuto inizio in Oman, in un contesto segnato dalla crisi in Iran. La visita mira a rafforzare i rapporti con i paesi della regione, con successive tappe in Giappone e Corea. L’obiettivo è approfondire la cooperazione internazionale e promuovere gli interessi italiani nell’area asiatica.

Tokyo, 14 gen. (askanews) – Una prima tappa, per poi riprendere il volo in direzione di Giappone e Corea. Inizia dall’Oman la missione asiatica di Giorgia Meloni. La premier è atterrata a Mascate dove ha incontrato il sultano Haitham bin Tarik. Un impegno preso in occasione del Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo in cui l’Italia era ospite d’onore in Bahrein. “I kept my promise”, ha infatti detto la presidente del Consiglio al suo arrivo alla residenza reale Al Barakah Palace. Un incontro che segue il bilaterale che si è tenuto lo scorso 3 dicembre, a Manama, e che però questa volta cade in un contesto internazionale ulteriormente complicato in Medio Oriente dalla situazione iraniana e dalla dura repressione con cui l’ayatollah Khamenei sta cercando di soffocare nel sangue le proteste contro il regime. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Meloni arriva in Oman, prima tappa della sua missione in Asia Leggi anche: Trump in Malesia, prima tappa asiatica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tutti i fini della missione di Meloni in Giappone, Corea e Oman; Meloni in Asia: missione in Oman, Giappone e Corea. Quali sono gli obiettivi; Missione di Meloni in Asia tra Oman, Giappone e Corea del Sud: intese strategiche e nuovi accordi. Missione asiatica per Meloni. Prima tappa in Oman, su sfondo crisi Iran - (askanews) – Una prima tappa, per poi riprendere il volo in direzione di Giappone e Corea. msn.com

Meloni in Asia: missione diplomatica tra Oman, Giappone e Corea del Sud - Giorgia Meloni avvia la missione in Asia con tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud per rafforzare cooperazione e sicurezza ... ilmetropolitano.it

Giorgia Meloni avvia la missione in Asia: tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud - Giorgia Meloni avvia una missione diplomatica in Asia per rafforzare relazioni e discutere di questioni cruciali. notizie.it

La missione asiatica di Giorgia Meloni si apre in Oman e prosegue tra Giappone e Corea del Sud, con incontri politici e accordi economici che puntano a rafforzare il ruolo italiano nell’Indo-Pacifico. https://ift.tt/cIY75gt - #Meloni facebook

Al via la missione della premier in Asia, da oggi fino al 19 gennaio in programma incontri di alto livello con i leader di Oman, Giappone e Corea del Sud. Ecco il programma. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.