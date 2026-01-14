Misero a ferro e fuoco Torino scattano le manette per i pro Pal
Dall'alba di oggi, a Torino, la Polizia di Stato sta portando avanti l'operazione
È in corso dall'alba a Torino l 'operazione "Riot" condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino, per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti dei principali responsabili degli scontri pro Pal dello scorso 3 ottobre nel capoluogo piemontese. Il 3 ottobre, un venerdì, è stato il giorno di uno dei tanti scioperi generali chiamati per la Palestina, uno dei più violenti: il giorno prima un corteo non autorizzato ha fatto irruzione alle Ogr di Torino, devastandole prima che, proprio il 3 ottobre, si tenesse in quel luogo l'Italian Tech Week con, tra gli altri, Jeff Bezos insieme a John Elkann e a Ursula Von Der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Torino, blitz polizia: fermi per le violenze ai cortei pro-Pal
Leggi anche: La realtà schiaffeggia Schlein, manette ai Pro Pal e Harvard: quindi, oggi...
Misero a ferro e fuoco Torino, scattano le manette per i pro Pal - All’alba la polizia ha eseguito provvedimenti delle Procure ordinaria e minorile per i fatti del 3 ottobre. msn.com
Torino messa a ferro e fuoco durante i cortei pro Palestina (video), scattano 13 misure cautelari - Tredici antagonisti sottoposti a misure cautelari dopo una serie di violente proteste pro Palestina a Torino tra novembre e dicembre 2024. virgilio.it
"A Santa Chiara, dopo il furto, misero le porte di ferro." Quante volte ci è capitato di proteggerci troppo tardi A Santa Chiara successe davvero: le porte di ferro arrivarono dopo il furto. "At Santa Chiara, they installed the iron doors after the theft." How many tim facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.