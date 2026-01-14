Dall'alba di oggi, a Torino, la Polizia di Stato sta portando avanti l'operazione

È in corso dall'alba a Torino l 'operazione "Riot" condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino, per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti dei principali responsabili degli scontri pro Pal dello scorso 3 ottobre nel capoluogo piemontese. Il 3 ottobre, un venerdì, è stato il giorno di uno dei tanti scioperi generali chiamati per la Palestina, uno dei più violenti: il giorno prima un corteo non autorizzato ha fatto irruzione alle Ogr di Torino, devastandole prima che, proprio il 3 ottobre, si tenesse in quel luogo l'Italian Tech Week con, tra gli altri, Jeff Bezos insieme a John Elkann e a Ursula Von Der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Misero a ferro e fuoco Torino, scattano le manette per i pro Pal

