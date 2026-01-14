Mio padre aveva già pagato la multa ma dopo 3 anni il Comune ha chiesto altri soldi

Francesca racconta di una situazione complessa: suo padre aveva già saldato una multa, ma dopo tre anni il Comune ha richiesto ulteriori pagamenti. Durante la conversazione sottolinea che non si tratta di una questione economica, ma di principio e correttezza. Una vicenda che evidenzia le difficoltà e le incertezze legate alle pratiche amministrative e alle norme sui pagamenti.

