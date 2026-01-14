Mio figlio sta mangiando meno del solito | devo preoccuparmi?
Se il bambino di 14 mesi ha ridotto l’appetito, specialmente con il cambiamento di stagione, potrebbe trattarsi di una reazione normale o di un leggero disagio. Tuttavia, è importante monitorare eventuali altri sintomi e consultare il pediatra per valutare correttamente la situazione e assicurarsi che il bambino mantenga un’alimentazione adeguata.
Salve, da qualche settimana il mio bimbo di 14 mesi sta andando al nido e ho notato che, da quando ha cominciato a far più freddo, mangia molto meno a pranzo. A casa invece recupera e vuole solo cibi “confortevoli” come purè e pasta in bianco. Può essere una fase normale legata al freddo, alla stanchezza o all’adattamento? Quando dovrei preoccuparmi per un calo dell’appetito? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
