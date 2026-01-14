Mio figlio sta mangiando meno del solito | devo preoccuparmi?

Se il suo bambino di 14 mesi ha ridotto l’appetito da quando è iniziato il clima più freddo, potrebbe trattarsi di una variazione normale legata alle stagioni. Tuttavia, è importante monitorare l’andamento dell’alimentazione e eventuali altri segnali di disagio. In presenza di dubbi o se la perdita di appetito persiste, consultare il pediatra può aiutare a chiarire eventuali cause e garantire il benessere del bambino.

Salve, da qualche settimana il mio bimbo di 14 mesi sta andando al nido e ho notato che, da quando ha cominciato a far più freddo, mangia molto meno a pranzo. A casa invece recupera e vuole solo cibi “confortevoli” come purè e pasta in bianco. Può essere una fase normale legata al freddo, alla stanchezza o all’adattamento? Quando dovrei preoccuparmi per un calo dell’appetito? Buongiorno signora, la riduzione dell’assunzione di cibo è un fenomeno non raro nel bambino. Ciò può essere legato a patologie organiche, o a disturbi della sfera psicologica o può anche esser privo di una vera motivazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

