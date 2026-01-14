Mio figlio sta mangiando meno del solito | devo preoccuparmi?

Quando un bambino inizia a mangiare meno, è normale chiedersi se ci siano motivi di preoccupazione. In particolare, i cambiamenti di stagione e l’adattamento al nido possono influire sull’appetito. È importante osservare altri segnali di salute e consultare il pediatra per valutare eventuali cause e garantire il benessere del bambino.

Salve, da qualche settimana il mio bimbo di 14 mesi sta andando al nido e ho notato che, da quando ha cominciato a far più freddo, mangia molto meno a pranzo. A casa invece recupera e vuole solo cibi "confortevoli" come purè e pasta in bianco. Può essere una fase normale legata al freddo, alla stanchezza o all'adattamento? Quando dovrei preoccuparmi per un calo dell'appetito? Buongiorno signora, la riduzione dell'assunzione di cibo è un fenomeno non raro nel bambino. Ciò può essere legato a patologie organiche, o a disturbi della sfera psicologica o può anche esser privo di una vera motivazione.

Se il bambino di 14 mesi ha ridotto l’appetito, specialmente con il cambiamento di stagione, potrebbe trattarsi di una reazione normale o di un leggero disagio. Tuttavia, è importante monitorare eventuali altri sintomi e consultare il pediatra per valutare correttamente la situazione e assicurarsi che il bambino mantenga un’alimentazione adeguata.

Se tuo figlio di 14 mesi sta mangiando meno del solito da quando è tornato al nido e con l’arrivo del freddo, è normale chiedersi se ci siano cause di preoccupazione. In questa fase, le variazioni nell’appetito possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui cambiamenti ambientali o di routine. Tuttavia, è importante monitorare eventuali altri segnali di disagio e consultare il pediatra per una valutazione accurata.

