Mio figlio sta mangiando meno del solito | devo preoccuparmi?

Se tuo figlio di 14 mesi sta mangiando meno del solito da quando è tornato al nido e con l’arrivo del freddo, è normale chiedersi se ci siano cause di preoccupazione. In questa fase, le variazioni nell’appetito possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui cambiamenti ambientali o di routine. Tuttavia, è importante monitorare eventuali altri segnali di disagio e consultare il pediatra per una valutazione accurata.

Salve, da qualche settimana il mio bimbo di 14 mesi sta andando al nido e ho notato che, da quando ha cominciato a far più freddo, mangia molto meno a pranzo. A casa invece recupera e vuole solo cibi "confortevoli" come purè e pasta in bianco. Può essere una fase normale legata al freddo, alla stanchezza o all'adattamento? Quando dovrei preoccuparmi per un calo dell'appetito?

