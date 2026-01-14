Minnesota e Illinois fanno causa al governo | Violata la Costituzione

Minnesota e Illinois hanno avviato una causa contro il governo statunitense, sostenendo che i loro diritti costituzionali siano stati violati. La disputa riguarda questioni legali e costituzionali di rilevanza nazionale, evidenziando tensioni tra le autorità statali e federali. Questa azione legale si inserisce in un quadro più ampio di contestazioni legali e politiche che coinvolgono diverse parti degli Stati Uniti.

«Non temere, grande popolo del Minnesota, il giorno del giudizio e della vendetta sta arrivando!». Il tono di Donald Trump in un post su Truth Social si fa persino biblico. Minnesota e Illinois fanno causa al governo: «Violata la Costituzione». Il Minnesota ha fatto causa all'amministrazione Trump per limitare le operazioni anti-immigrazione nello stato - Negli Stati Uniti il governo statale del Minnesota ha fatto causa a quello federale sostenendo che il dispiegamento nel territorio di circa 2mila agenti governativi coinvolti nelle vaste operazioni anti-immigrazione.

Minneapolis, botte e lacrimogeni al corteo per Good. Minnesota fa causa a Trump - Proseguono in tutto il Paese le manifestazioni anti Ice dopo l’uccisione dell’attivista. ilsole24ore.com

Attacchi ICE: due Stati fanno causa a governo Trump - Funzionari statali e comunali dell'Illinois e del Minnesota hanno intentato lunedì cause legali federali contro l'amministrazione Trump, sostenendo che il massiccio dispiegamento di agenti dell'immigr ... osservatoriosullalegalita.org

#USA "Migliaia" di somali con un permesso temporaneo dovranno lasciare gli Stati Uniti entro il 17 marzo per disposizione di Trump in seguito agli scandali in Minnesota. x.com

