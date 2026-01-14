Minnesota e Illinois fanno causa al governo | Violata la Costituzione

Minnesota e Illinois hanno avviato una causa contro il governo statunitense, sostenendo che i loro diritti costituzionali siano stati violati. La disputa riguarda questioni legali e costituzionali di rilevanza nazionale, evidenziando tensioni tra le autorità statali e federali. Questa azione legale si inserisce in un quadro più ampio di contestazioni legali e politiche che coinvolgono diverse parti degli Stati Uniti.

«Non temere, grande popolo del Minnesota, il giorno del giudizio e della vendetta sta arrivando!». Il tono di Donald Trump in un post su Truth Social si fa persino biblico, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

