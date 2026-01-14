Minneapolis agenti dell' Ice usano lacrimogeni e spray irritanti contro i dimostranti

A Minneapolis, le proteste contro le forze dell’immigrazione sono proseguite, con le autorità che hanno utilizzato lacrimogeni e spray irritanti per disperdere i dimostranti. L’episodio segue l’uccisione della 37enne Renee Good, colpita da colpi di arma da fuoco durante una manifestazione. La situazione evidenzia le tensioni in atto tra cittadini e forze dell’ordine, nel contesto di un crescente movimento di protesta contro le politiche di immigrazione.

Continuano le manifestazioni contro gli agenti dell'immigrazione in Minnesota. Martedì sera le autorità federali hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla di dimostranti che protestavano per combattere l'ondata di repressione che ha portato all'uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, colpita da proiettili sparati da un agente dell'Ice. Nella città delle Twin Cities i federali hanno utilizzato gas lacrimogeni, granate stordenti e spray irritanti contro gli attivisti di fronte all'edificio federale utilizzato come base per le operazioni contro l'immgrazione irregolare. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale afferma di aver effettuato più di 2.

Usa: i toni forti del sindaco Frey contro gli agenti dell'Ice "Andatevene, get the f... out of Minneapolis" - Conferenza stampa infuocata con le differenti versioni sull'uccisione di una donna da parte di un'agente federale ... tg.la7.it

Nuovi scontri a Minneapolis, agenti Ice trascinano donna fuori dall'auto - Resta alta la tensione a Minneapolis, ad una settimana dalla morte di Renee Good uccisa da un agente dell'immigrazione con tre colpi di pistola al volto. ansa.it

Nuovi scontri a Minneapolis, agenti dell'Ice trascinano una donna fuori dall'auto. Altri manifestanti hanno cercato di bloccare le forze dell'ordine. #ANSA x.com

Altri 1000 agenti federali a Minneapolis. Il Minnesota fa causa a Trump: 'Le retate anti immigrazione sono 'un'invasione federale delle città gemelle' #ANSA facebook

