Ministero ‘sta ceppa!’ | il finto Stato vi caccia di casa e i ladri fanno festa

Da lortica.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, spesso si sente parlare di istituzioni che promettono sicurezza, ma in realtà risultano poco efficaci. Questo testo analizza come alcune comunicazioni ufficiali possano creare confusione e favorire comportamenti dannosi, come furti e truffe. Una riflessione sulla percezione della sicurezza e sulla reale efficacia delle istituzioni, con un tono sobrio e informativo, senza sensazionalismi.

Ministero dell’Interno un corno. Emblema della Repubblica Italiana, timbri, parole grosse e minacce da galera: peccato che sia tutto una bufala col botto, buona solo per spennare cittadini onesti e spalancare la porta di casa ai ladri. L’ennesima, schifosissima truffa che gira come fosse il nuovo Vangelo, ma scritto da Arsenio Lupin con Word del 2003. Il capolavoro dell’imbroglio è semplice e geniale nella sua infamia: ti dicono che se non sei residente devi sloggiare, che arrivano “le autorità”, che controllano condomini e case private. Traduzione dal truffatorese: “Levati di culo da casa tua così noi entriamo tranquilli”. 🔗 Leggi su Lortica.it

