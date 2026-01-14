Mingueza Juve | svolta sulla fascia per i bianconeri chiusura in arrivo già a gennaio Lo sviluppo della trattativa

La Juventus punta a rinforzare la propria rosa con Mingueza del Celta Vigo, concentrandosi sulla fase finale della trattativa. La società bianconera desidera perfezionare l’acquisto già a gennaio, rafforzando la fascia laterale e migliorando le opzioni disponibili in difesa. La trattativa è in fase avanzata, e le prossime settimane saranno decisive per definire i dettagli dell’accordo tra le parti.

Il calciomercato invernale 2026 della Juventus batte un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri della Serie A. Dopo settimane di sondaggi sottotraccia e un corteggiamento serrato, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi: Oscar Mingueza.

Juventus, per la fascia spunta Mingueza: la situazione - Luciano Spalletti ha chiesto dei rinforzi alla dirigenza proprio con l'obiettivo di continuare a portare a casa risultati soddisfacenti. fantacalcio.it

JUVE MINGUEZA La Juve sui parametro zero: nel mirino Mingueza per la difesa - La dirigenza bianconera valuta ora Oscar Mingueza, 26 anni a maggio, ex Barcellona e attualmente al Celta Vigo ... statoquotidiano.it

La #Juve spinge per Oscar #Mingueza già per il mese di gennaio. I bianconeri, nelle prossime ore, presenteranno una prima offerta ufficiale (intorno ai 4mln) al Celta Vigo. Col calciatore c'è già un principio di accordo verbale, non ancora formalizzato in ci x.com

Oscar Mingueza, perché sì e perché no Ottolini è andato a spiarlo a Siviglia, Comolli, Chiellini e Spalletti valutano il colpo a gennaio #Mingueza #Juventus #Tuttosport facebook

