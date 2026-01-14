Minaccia una donna incinta e aggredisce i poliziotti | condannata

Una donna è stata condannata dopo aver minacciato una donna incinta in un locale e aver aggredito i poliziotti intervenuti. L’episodio, che ha coinvolto comportamenti violenti e resistenza all’arresto, è stato portato all’attenzione del Tribunale penale di Spoleto. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme e delle autorità, anche in situazioni di tensione.

