Minaccia una donna incinta e aggredisce i poliziotti | condannata

Una donna è stata condannata dopo aver minacciato una donna incinta in un locale e aver aggredito i poliziotti intervenuti. L’episodio, che ha coinvolto comportamenti violenti e resistenza all’arresto, è stato portato all’attenzione del Tribunale penale di Spoleto. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme e delle autorità, anche in situazioni di tensione.

Minaccia una donna incinta all’interno di un locale e poi aggredisce gli agenti intervenuti. Un comportamento che ha portato una donna davanti al giudice del Tribunale penale di Spoleto con l’accusa di lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.Secondo l’accusa, l’imputata avrebbe più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

