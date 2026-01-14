Minacce in Neonatologia Un’infermiera si chiude in una stanza per paura

Nel reparto di Neonatologia, situazioni di forte tensione possono verificarsi, come dimostra l’episodio di un’infermiera che si è chiusa in una stanza per paura. Anche gli ospedali, incluso il Mazzoni di Ascoli, affrontano momenti di nervosismo tra pazienti e operatori, evidenziando la complessità di gestire situazioni di stress elevato in ambienti sanitari.

Generalmente episodi di forte nervosismo avvengono nei pronto soccorso degli ospedali e anche il Mazzoni di Ascoli non ne è immune, con pazienti che, per un motivo o per l’altro, talvolta perdono il controllo e si scagliano verbalmente, ma non solo, sugli operatori sanitari. Stavolta, però, un caso simile sarebbe avvenuto nel reparto di Neonatologia del nosocomio ascolano, un reparto dove, più ancora che in altri, vige sempre calma e silenzio, rotto solo dai vagiti dei piccoli. I fatti risalirebbero alla mattina di sabato 10 gennaio. Durante il turno, un’infermiera si sarebbe trovata a lavorare da sola nel reparto, una condizione che – stando alle segnalazioni – va avanti da mesi a causa della progressiva riduzione del personale infermieristico, più volte denunciata dai sindacati di categoria, anche se la risposta della direzione dell’Ast si è concretizzata con nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

