Minacce ai comunisti ANED porta il caso Cantini in Procura
L’ANED ha incaricato l’avvocato Lorenzo Tombelli di presentare una denuncia in Procura contro Isacco Cantini, ex segretario di Fratelli d’Italia Empoli. La decisione è stata presa a seguito di un commento pubblicato dall’ex politico, che ha suscitato polemiche e preoccupazioni. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e le implicazioni legali legate ai commenti online di figure pubbliche.
Il Consiglio nazionale dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) ha conferito mandato all’avvocato Lorenzo Tombelli per procedere nei confronti di Isacco Cantini, ex segretario di Fratelli d’Italia Empoli, dimessosi dopo la vicenda, in relazione al suo commento pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
