Million Dollar One Point Slam 2026 vince dilettante | anche Sinner e Alcaraz tra ‘vittime’
Il Million Dollar One Point Slam 2026, evento di lancio degli Australian Open, ha visto un dilettante, Jordan Smith del New South Wales, conquistare il titolo e un premio di un milione di dollari. Tra le ‘vittime’ figurano anche Sinner e Alcaraz, sottolineando l’imprevedibilità e l’interesse attorno a questa competizione. Un risultato che ha sorpreso gli appassionati e aperto nuove riflessioni sul ruolo dei dilettanti nel panorama tennistico internazionale.
Il One Point Slam 2026, uno degli eventi di lancio degli Australian Open 2026, annunciato come una boutade si è invece rivelata una scelta azzeccata, e Jordan Smith, dilettante del New South Wales, si è aggiudicato il titolo e con lui un milione di dollari. La formula del torneo. Sessantaquattro giocatori al via, pro e amatori, chi vince si prende tutto e per vincere basta un punto. Ai pro è stata inoltre assegnata una regione d’appartenenza (Queensland, Victoria, New South Wales) e ben 50.000 dollari in palio per uno dei fortunati tennis club da cui provengono i dilettanti presenti in tabellone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
