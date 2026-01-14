Million Dollar 1 Point Slam Sinner sconfitto da dilettante | il montepremi

Il Million Dollar 1 Point Slam è un format innovativo che si svolge accanto al tabellone principale dell’Australian Open, combinando spettacolo e intrattenimento con un importante montepremi. Recentemente, il torneo ha attirato attenzione anche per le sorprese in campo, come la sconfitta di Sinner da parte di un dilettante. Questa iniziativa sta ampliando l’interesse verso un approccio diverso al tennis professionistico.

Accanto al tabellone principale dell’Australian Open, negli ultimi anni sta prendendo spazio un format alternativo che unisce spettacolo, intrattenimento e una forte componente economica. Si tratta del Million Dollar 1 Point Slam, un evento inserito nell’Opening Week che precede l’inizio ufficiale del primo Slam della stagione. Non è un torneo tradizionale e nemmeno una semplice esibizione: è una competizione vera e propria, costruita su un’idea estrema e immediata, quella di decidere ogni match con un solo punto. Il successo del format è legato proprio alla sua semplicità, che rende ogni scambio decisivo, e alla posta in palio, particolarmente elevata rispetto alla durata dell’evento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

