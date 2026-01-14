Million Dollar 1 Point Slam Jannik Sinner clamorosa eliminazione contro un amatore VIDEO

Durante il torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner ha subito una sorprendete eliminazione per mano dell’amatore Jordan Smith. Questo episodio rappresenta un evento inaspettato nel contesto della competizione, lasciando un segno nella memoria di entrambi i protagonisti. La partita, trasmessa in video, ha attirato l’attenzione di appassionati e osservatori, evidenziando come anche i grandi campioni possano trovarsi in situazioni impreviste.

Nel torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam, l'azzurro Jannik Sinner è stato eliminato dall'amatore Jordan Smith, che ovviamente non dimenticherà mai questo momento. Il tennista azzurro ha sbagliato la battuta, mandando la pallina in rete e come da regolamento ha dovuto accettare la sconfitta (con il sorriso come suo solito) e la conseguente eliminazione.

