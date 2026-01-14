Milano rubano pacchi postali | arrestati due peruviani

A Milano, due uomini peruviani sono stati arrestati per aver rubato pacchi postali. Entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio, sono stati fermati in piazza Arcole, nella zona dei Navigli. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla loro cattura, contribuendo alla sicurezza della zona e al contrasto ai reati di natura predatoria nella città.

I due, entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio, sono stati bloccati in piazza Arcole, in zona Navigli a Milano.

