Milano-OK Zeleznicar Lajkovac oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

La quarta giornata del girone C di Champions League femminile 2026 vede la Numia Vero Volley Milano affrontare l’OK Železnicar Lajkovac all’Opiquad Arena di Monza. Un incontro importante per la corsa alla qualificazione, con orario, dettagli sulla tv, il programma e le opzioni di streaming disponibili per seguire la partita.

La quarta giornata del girone C riporta la Numia Vero Volley Milano davanti al proprio pubblico dell’ Opiquad Arena di Monza per la sfida contro l’ OK Železni?ar Lajkovac, un appuntamento che può rivelarsi decisivo nella corsa alla qualificazione. Il cammino europeo delle lombarde fin qui è stato solido e coerente con le ambizioni: due successi netti per 3-0 contro Olympiacos e le stesse serbe, e una sola battuta d’arresto arrivata al termine di una vera e propria maratona sul campo dell’ Eczac?ba?? Dynavit. In un raggruppamento che vede Milano e le turche fare l’andatura, la gara di mercoledì rappresenta un passaggio chiave per consolidare la posizione e avvicinare in maniera concreta il pass per la fase successiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

