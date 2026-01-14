Milano il Pd premia i rom | casa a 1.500 euro a testa

A Milano, il Partito Democratico ha avviato un programma di assegnazione di alloggi a prezzi accessibili destinato alle comunità rom. Alcune famiglie hanno già lasciato il campo, mentre altre sono in procinto di farlo. La questione degli insediamenti e delle soluzioni abitative continua a suscitare attenzione e dibattito nel contesto urbano e sociale della città.

Una dozzina di famiglie ha già fatto le valigie e ha abbandonato il campo. Un’altra dozzina se ne andrà a breve. Tutte le altre, almeno una cinquantina, stanno ancora trattando col Comune di Milano. Il Villaggio delle Rose di Chiesa Rossa, stando a quanto risulta a Libero, sarà definitivamente chiuso tra la primavera e l’inizio dell’estate. In cambio, i rom che hanno accettato le alternative proposte da Palazzo Marino, ovvero case popolari in regime Sat (Servizi abitativi transitori) al di fuori delle canoniche graduatorie, riceveranno anche un contributo economico per affrontare le prime spese: si parla di cifre che vanno dai 900 ai 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, il Pd premia i rom: casa a 1.500 euro a testa Leggi anche: Gli affari d’oro delle borseggiatrici di Venezia: 2.500 euro al giorno a testa. Sgominata una banda di 23 rom e sinti Leggi anche: All'Antico Vinaio premia i dipendenti: fino a 3mila euro a testa, una settimana di ferie in più e viaggio a Miami Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti ed elenco numeri estratti: a Roma i 5 milioni; Lotteria Italia, la fortuna bacia la Capitale e il Lazio. Nel salernitano festeggiano Sala Consilina, Capaccio Paestum, Montesano e Angri. Milano premia l’eccellenza editoriale sul mondo del lavoro Cinquanta opere in gara, quindici case editrici coinvolte e una comunità professionale attiva e partecipe: la nona edizione del Premio Letterario “Il lavoro tra le righe” conferma il valore della cultura - facebook.com facebook Dal sogno di PizzAut a un modello sociale riconosciuto a livello nazionale: Milano premia chi trasforma l’inclusione in realtà concreta. Votazioni record, oltre 146.000 voti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.