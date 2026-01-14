Milano giovedì 15 Gennaio scioperano Metro Bus e Tram | orari e info

Giovedì 15 gennaio Milano sarà interessata da uno sciopero che coinvolge Metro, bus e tram. Dopo il recente blocco dei treni, questa giornata presenta ulteriori disagi per i cittadini. Di seguito, si forniscono dettagli sugli orari, le fasce di garanzia e le ragioni alla base della protesta indetta da Al Cobas, per una informazione precisa e aggiornata.

Dopo lo stop dei treni di lunedì, la città si prepara a un nuovo blocco: ecco la guida completa agli orari, alle fasce di garanzia e ai motivi della protesta indetta da Al Cobas. Milano si ritrova nel pieno di una “settimana nera” per la mobilità. Dopo i pesanti disagi causati dallo sciopero ferroviario di lunedì 12 gennaio, giovedì 15 gennaio la protesta si sposta sulla rete urbana gestita da ATM. L’agitazione, proclamata dal sindacato Al Cobas, rischia di paralizzare metropolitane, tram e autobus, mettendo a dura prova la pazienza di pendolari e residenti. Gli Orari dello Sciopero e le Fasce di Garanzia. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Nuovo sciopero a Milano, Atm: giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana, tram e bus

Leggi anche: Sciopero metro, bus e tram a Milano venerdì 7. Orari e fasce di garanzia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuovo sciopero a Milano Atm | giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana tram e bus; Sciopero Atm giovedì 15 gennaio 2026 | orari fasce di garanzia e impatto sui trasporti pubblici; Sagre e Feste in Campania da giovedì 15 a domenica 18 gennaio 2026.

Sciopero ATM a Milano il 15 gennaio: orari metro e bus e fasce garantite - Sciopero ATM a Milano il 15 gennaio: possibili disagi su metro, tram e bus. alfemminile.com