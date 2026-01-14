Milano-Cortina oltre 170 volontari per aiutare polizia locale e protezione civile

A Verona si intensifica l’attesa per Milano-Cortina 2026 con la presentazione ufficiale dei “Volontari di Città”. Oltre 170 volontari, tra studenti e membri di associazioni locali, si preparano a collaborare con la polizia locale e la protezione civile, contribuendo alla buona riuscita dell’evento. Questa iniziativa testimonia l’impegno della comunità nel supportare le future Olimpiadi in modo organizzato e responsabile.

Verona entra nel vivo dell'attesa per Milano-Cortina 2026, con la presentazione ufficiale dei "Volontari di Città", un gruppo composto da oltre 170 persone tra studenti delle scuole superiori e membri di associazioni del territorio. Saranno loro a offrire supporto e informazioni a cittadini e.

