Milano-Cortina e il caso tedofori Salvini e Abodi | Riunione urgente

A Milano-Cortina si torna a discutere delle recenti polemiche legate ai tedofori, a seguito delle dichiarazioni di Silvio Fauner e dell’intervista di Piero Gros, entrambi critici nei confronti del comitato organizzatore e del trattamento riservato agli ex campioni. In risposta, si è resa necessaria una riunione urgente per affrontare le questioni sollevate e chiarire le posizioni delle parti coinvolte in un contesto di crescente attenzione pubblica.

Non si spegne l'eco del caso tedofori dopo la denuncia di Silvio Fauner e l'intervista di Piero Gros alla Gazzetta dello Sport, anche lui deluso per il comportamento del comitato organizzatore verso gli ex campioni. Il vice premier Matteo Salvini e il Ministro dello Sport Andrea Abodi hanno emesso un comunicato congiunto: "Il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il ministro Andrea Abodi hanno invitato a un videocollegamento tutti i soggetti coinvolti in Milano Cortina 2026 con l'obiettivo di chiarire il tema dei tedofori. Visto il grande impegno degli ultimi anni per realizzare una edizione dei giochi invernali memorabile, Salvini e Abodi vogliono fare massima chiarezza affinché vengano chiarite scelte che lasciano fortemente perplessi".

Salvini e Abodi convocano una riunione urgente per far luce sul caos dei tedofori di Milano-Cortina - premier e il ministro dello sport hanno convocato una riunione d’urgenza. fanpage.it

Milano-Cortina, la figuraccia sui tedofori diventa un caso politico. Lega: “Miti dello sport esclusi, è sconcertante”. Abodi: “Voglio capire i criteri” - apre allo scontro istituzionale: è polemica per la scelta di influencer e celebrità per portare la fiamma ... ilfattoquotidiano.it

