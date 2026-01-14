Milan Tomaselli ha dubbi | Allegri dice che la sua squadra deve migliorare ma ci sono i margini per farlo?
Nel suo articolo per il 'Corriere della Sera', Paolo Tomaselli analizza il momento del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Pur riconoscendo le parole del tecnico sulla necessità di migliorare, si interroga sui reali margini di crescita della squadra. Un approfondimento che invita a riflettere sulle potenzialità e le sfide attuali del club rossonero.
Il giornalista Paolo Tomaselli ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo articolo per il 'Corriere della Sera'. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Atalanta-Milan, Allegri su Ricci: “Sta facendo bene, ma deve migliorare…”
Leggi anche: Milan, Bacconi: “Allegri è l’allenatore che ha impattato di più sulla sua squadra”
Tomaselli si chiede: "Allegri ripete che il Milan deve migliorare. Ma i margini, al netto del mercato, ci sono" x.com
Tomaselli Gelateria Icedream Milano facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.