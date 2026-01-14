Milan Tomaselli ha dubbi | Allegri dice che la sua squadra deve migliorare ma ci sono i margini per farlo?

Nel suo articolo per il 'Corriere della Sera', Paolo Tomaselli analizza il momento del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Pur riconoscendo le parole del tecnico sulla necessità di migliorare, si interroga sui reali margini di crescita della squadra. Un approfondimento che invita a riflettere sulle potenzialità e le sfide attuali del club rossonero.

Il giornalista Paolo Tomaselli ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo articolo per il 'Corriere della Sera'. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

