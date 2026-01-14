Milan subito in campo | domani a Como

Il Milan riprende immediatamente l’attività, dopo il secondo pareggio in pochi giorni. Domani sera, la squadra sarà impegnata in trasferta a Como, un incontro che potrebbe influenzare l’andamento della stagione. La breve pausa non permette riposo, e sarà importante osservare come il team affronterà questa sfida cruciale.

Zero tempo per rifiatare. Dopo il secondo pareggio in tre giorni, il Milan torna subito in campo: domani sera trasferta a Como, match che può pesare sul prosieguo della stagione. Appuntamento giovedì 15 alle 20:45 al Sinigaglia contro il Como. Alla vigilia parlerà Massimiliano Allegri: conferenza stampa oggi alle 12:00 a Milanello, con diretta su Milan TV e sull'app ufficiale del club. La partita rientra nel programma dei recuperi di Serie A, che tra oggi e domani completa il quadro: Napoli–Parma (18:30). Inter–Lecce (20:45). Verona–Bologna (18:30). Como–Milan (20:45). Agenda fitta. Il Milan riparte subito. Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Serie A, in campo Verona-Lazio: scaligeri a caccia di punti per la salvezza Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 InterNapoli Segui la diretta su Rainews.it; Pavlovic tornerà subito in campo dopo l'infortunio alla testa? Le ultime sul difensore del Milan; Fullkrug si fa subito male e il Milan resta di nuovo senza un vero centravanti. MN - Verso Como-Milan: domani alle 12 la conferenza di Allegri - Nemmeno il tempo di digerire il secondo pareggio nell'arco di 3 giorni che il Milan subito deve tornare in campo.

Milan domani in campo solo 64 ore dopo l'ultima partita - Il Milan torna subito in campo domani: i rossoneri alle ore 15 di domenica affronteranno la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze. milannews.it

Allegri potrebbe schierare Leao e Pulisic titolari contro il Genoa domani sera - La possibile nuova era per il Milan: l’atteso ritorno in campo del duo d’attacco Pulisic- notiziemilan.it

MILAN PROSSIMO DOPPIO TRASFERIMENTO | Cambio Strategico

VERSO COMO MILAN Rientra Ramon - Baturina, subito o a gara in corso Ne parleremo stasera in diretta nella trasmissione itinerante del Terzetto Biancoblù ore 20,30 - facebook.com facebook

. @acmilan, può arrivare subito un giocatore di caratura internazionale. Grazie ad @Ibra_official - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic #transfers x.com

