Milan stop per Füllkrug | frattura al piede e rientro da valutare

Il Milan ha subito un colpo importante a Firenze, con l'infortunio di Füllkrug, che si è fratturato il piede. La squadra dovrà ora attendere ulteriori valutazioni per conoscere i tempi di recupero e le implicazioni sul reparto offensivo. Un episodio che potrebbe influire sull’andamento della stagione, ma che richiede ancora approfondimenti.

Il pomeriggio del Milan si è improvvisamente scurito a Firenze. Non per il risultato, ma per un infortunio che rischia di pesare più di quanto dica il punteggio. Niclas Füllkrug, arrivato da poco per dare peso e profondità all’attacco rossonero, ha lasciato il campo con una smorfia che non prometteva nulla di buono. Gli esami hanno poi confermato le sensazioni iniziali. Stop improvviso per Füllkrug: cosa è successo. Il centravanti tedesco ha riportato una frattura a una falange del dito di un piede, conseguenza di un trauma diretto subito nel corso della gara contro la Fiorentina. Dal punto di vista clinico, lo staff sanitario del Milan ha parlato di infrazione della falange, una lesione che è stata immediatamente ridotta sul posto, direttamente a Firenze. 🔗 Leggi su Milanzone.it

