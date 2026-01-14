Milan sorpresa Fullkrug | si allena e può andare in panchina

A Milanello, una novità: Nicolas Füllkrug si è allenato con il gruppo e potrebbe essere disponibile per la partita contro il Como, nonostante le previsioni iniziali di cautela. La sua presenza in panchina rappresenta una possibile sorpresa per la formazione del Milan. Restano da valutare le sue condizioni, ma l’attaccante è tornato a disposizione e potrebbe essere impiegato in questa occasione.

Novità inattesa da Milanello. Nicolas Füllkrug torna improvvisamente in corsa per Como-Milan, nonostante le indicazioni prudenti emerse nelle ultime ore. Il centravanti tedesco, reduce da un'infrazione alla falange del piede rimediata contro la Fiorentina e già ridotta, oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Un segnale forte, arrivato dopo le parole di cautela di Massimiliano Allegri in conferenza. La situazione resta sotto osservazione. Se l'allenamento di domattina non farà emergere nuovi fastidi, c'è una possibilità concreta che Füllkrug vada almeno in panchina per la trasferta del Milan sul campo del Como, allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

