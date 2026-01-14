Milan proposto un grande talento argentino | i dettagli | ESCLUSIVO

A Milano, si prospetta un nuovo talento argentino: Aquiles Valentin Mansilla, giovane promessa del Racing Under 18. La notizia, riportata in esclusiva da Calciomercato, apre interessanti prospettive per il mercato e il settore giovanile. Con un’attenta analisi dei dettagli, si evidenziano le potenzialità e le caratteristiche che potrebbero rendere il giocatore un’opportunità per le squadre italiane.

Si tratta di Aquiles Valentin Mansilla del Racing Under 18 Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, al Milan è stato offerto Aquiles Valentin Mansilla. Si tratta di un attaccante argentino classe 2008 con parenti comunitari. Milan, proposto un grande talento argentino: i dettagli – Calciomercato.it Mansilla gioca nel Racing Club U18 e vanta trascorsi nelle Nazionali minori spesso sotto età. Con la maglia de ‘La Academia’, il classe 2008 è stato il capocannoniere dell’ultimo Mondiale per Club di categoria. In semifinale ha segnato al Real Madrid. Alto 172cm, Mansilla è una punta con grande senso del gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

