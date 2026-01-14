Milan mercato complicato | stop allo scambio con la Juve

Il mercato di gennaio del Milan attraversa una fase di stallo, con particolare attenzione alla trattativa con la Juventus. Secondo fonti interne, lo scambio tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti è attualmente sospeso, segnando un passo indietro nelle operazioni di mercato del club rossonero. La situazione richiede attenzione e analisi, in attesa di eventuali sviluppi futuri.

Il mercato di gennaio del Milan entra in una fase delicata. Da Milanello arrivano segnali chiari: lo scambio con la Juventus tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti è di fatto bloccato. Nessuno dei due giocatori è disposto ad accettare un trasferimento in prestito, condizione che frena l’operazione e ne complica seriamente la fattibilità. Si raffredda anche un’altra pista per la difesa. Il nome di Diego Coppola, centrale del Brighton & Hove Albion, non convince fino in fondo: lo staff rossonero lo considera poco rapido, motivo per cui il profilo è scivolato indietro nelle gerarchie. Intanto si apre un fronte inatteso. 🔗 Leggi su Milanzone.itImmagine generica

