Milan mercato complicato | stop allo scambio con la Juve

Il mercato di gennaio del Milan attraversa una fase di stallo, con particolare attenzione alla trattativa con la Juventus. Secondo fonti interne, lo scambio tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti è attualmente sospeso, segnando un passo indietro nelle operazioni di mercato del club rossonero. La situazione richiede attenzione e analisi, in attesa di eventuali sviluppi futuri.

Il mercato di gennaio del Milan entra in una fase delicata. Da Milanello arrivano segnali chiari: lo scambio con la Juventus tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti è di fatto bloccato. Nessuno dei due giocatori è disposto ad accettare un trasferimento in prestito, condizione che frena l’operazione e ne complica seriamente la fattibilità. Si raffredda anche un’altra pista per la difesa. Il nome di Diego Coppola, centrale del Brighton & Hove Albion, non convince fino in fondo: lo staff rossonero lo considera poco rapido, motivo per cui il profilo è scivolato indietro nelle gerarchie. Intanto si apre un fronte inatteso. 🔗 Leggi su Milanzone.it Leggi anche: Mercato Milan, Tare pronto allo scambio con il Napoli: il ds rossonero vuole Lucca Leggi anche: Mercato Juventus, si pensa allo scambio a gennaio con il Milan: Spalletti punta il centrocampista rossonero. Allegri valuta l’offerta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan, lo stop di Fullkrug cambia il mercato? La posizione su Nkunku e le ultime su Kostic; Diretta live calciomercato 13 gennaio 2026, Galatasaray su Koopmeiners e Frattesi, Juve-Chiesa no al prestito; Milan, caccia al vice Saelemaekers: da Palestra a Norton-Cuffy, tutte le idee di Tare. No al ritorno di Musah; Milan: Gatti complicato, tre nomi nuovi per la difesa. Milan, lo stop di Fullkrug cambia il mercato? La posizione su Nkunku e le ultime su Kostic - Il club rossonero confida di chiudere a breve per il classe 2007 del Partizan Belgrado, mentre il francese potrebbe trovare più spazio dopo il goal di Firenze ... msn.com

Allegri spazza via ogni dubbio: l’annuncio sul mercato del Milan - Adesso non ci sono più dubbi sul mercato del Milan di gennaio: Allegri ha fatto un annuncio chiaro e preciso in merito Siamo nel pieno di gennaio e il mercato è aperto. milanlive.it

Mercato Milan: Nkunku rilancia, Maignan tratta e Gatti… - Il campo e il mercato del Milan parlano la stessa lingua: Nkunku vuol restare, Maignan attende e ad Allegri, non solo Gatti, servono rinforzi ... msn.com

#Calciomercato @acmilan, pazza idea #Goretzka per l’estate | #VIDEO - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Mercato Milan, interesse del Galatasaray per Fofana. Lo riporta Di Marzio: i dettagli #MilanNews24 facebook

