Milan le parole di Allegri nella giornata speciale del mister Mercato movimenti in mediana?

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio 2026, il Milan si prepara alla trasferta di domani contro il Como, con l’attenzione rivolta anche al mercato. Allegri ha parlato delle sfide future e dei possibili movimenti in mediana, mentre i rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la squadra, soprattutto in difesa. Ecco le principali novità e aggiornamenti sulla situazione attuale del club.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: il campo chiama (rossoneri impegnati domani sera al 'Sinigaglia' contro il Como), il mercato anche (serve un difensore, ma occhio al. Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita. Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Fiorentina-Milan, Allegri: Stare nelle prime quattro per non perdere la realtà delle cose. Fiorentina-Milan, Allegri: Le parole di De Rossi? Non commento. Modric domani difficilmente giocherà. Allegri: "Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4" - Sul fronte infortuni arrivano indicazioni precise : "Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic".

Allegri: "Fullkrug e Pavlovic out, ecco come stanno. Leao è ok" - Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. fantacalcio.it

Allegri: “Io contro Fabregas? No, è Milan contro Como. - Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Como- gianlucadimarzio.com

COMO-MILAN: BRUTTE NOTIZIE QUI LE PAROLE DEL MISTER IN CONFERENZA https://shorturl.at/5W6l3 facebook

Saelemaekers: “Il Milan per me è come casa” Le parole di Alexis #Saelemaekers presente al Meet&Greet nello store rossonero Dal ritorno al #Milan dopo le esperienze a Roma e Bologna alla fiducia di Allegri @fraletizia #Sportitalia x.com

