Milan le parole di Allegri nella giornata speciale del mister Mercato movimenti in mediana?

Da pianetamilan.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio 2026, il Milan si prepara alla trasferta di domani contro il Como, con l’attenzione rivolta anche al mercato. Allegri ha parlato delle sfide future e dei possibili movimenti in mediana, mentre i rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la squadra, soprattutto in difesa. Ecco le principali novità e aggiornamenti sulla situazione attuale del club.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: il campo chiama (rossoneri impegnati domani sera al 'Sinigaglia' contro il Como), il mercato anche (serve un difensore, ma occhio al. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan le parole di allegri nella giornata speciale del mister mercato movimenti in mediana

© Pianetamilan.it - Milan, le parole di Allegri nella giornata speciale del mister. Mercato, movimenti in mediana?

Leggi anche: Parma-Milan: le parole di Allegri e le probabili formazioni. Il mercato si infiamma

Leggi anche: Domani Milan-Sassuolo, le parole di Allegri. Mercato, chi arriverà in attacco? Le ultime news

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT; Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Video; Fiorentina-Milan, Allegri: Stare nelle prime quattro per non perdere la realtà delle cose; Fiorentina-Milan, Allegri: Le parole di De Rossi? Non commento. Modric domani difficilmente giocherà.

milan parole allegri giornataAllegri: "Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4" - Sul fronte infortuni arrivano indicazioni precise : "Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic". corrieredellosport.it

milan parole allegri giornataAllegri: "Fullkrug e Pavlovic out, ecco come stanno. Leao è ok" - Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. fantacalcio.it

milan parole allegri giornataAllegri: “Io contro Fabregas? No, è Milan contro Como. - Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Como- gianlucadimarzio.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.