Milan fuori dai giochi | Cherif verso la Premier

Il Milan ha deciso di non proseguire con Sidiki Cherif, che sembra indirizzato verso un trasferimento in Premier League. La società rossonera ha ufficializzato la fine del percorso con il giocatore, il cui futuro si sta delineando all’estero. Questa scelta segna un cambiamento nella strategia di mercato del club, mentre Cherif si avvicina a un’esperienza in una delle competizioni più competitive d’Europa.

Il Milan si defila. Sidiki Cherif non vestirà il rossonero: il suo futuro è sempre più indirizzato verso l'Inghilterra. Nelle ultime ore è emersa un'intesa verbale che porta dritta al Crystal Palace. Il classe 2006 dell' Angers era stato accostato anche al Milan, ma lo scenario è cambiato. L'entourage del giocatore ha orientato la scelta verso altri campionati, con Premier League in pole, valutando aspetti economici e progetto sportivo. La conferma arriva dalle ultime verifiche di mercato: accordo verbale già definito con il club londinese, mentre il Milan ha fatto un passo indietro e non rientra più nella corsa.

