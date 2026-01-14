Milan delirio a Borgomanero per Allegri tedoforo olimpico | VIDEO

A Borgomanero, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha avuto l'onore di essere tedoforo olimpico, portando la fiaccola per 200 metri. L'evento, documentato nel video, ha suscitato grande interesse tra i cittadini e gli appassionati di sport, sottolineando il valore simbolico di questa partecipazione. Un momento di condivisione e riconoscimento per l'atleta e il territorio, inserito nel contesto delle celebrazioni olimpiche.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha portato la fiaccola olimpica, per 200 metri, nel comune di Borgomanero (NO): ecco il video. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, stamattina si è cimentato in un'insolita 'versione tedoforo'. Il tecnico livornese, infatti, ha portato la fiaccola olimpica, per 200 metri, nel comune di Borgomanero (NO): ecco il video girato dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, alla presenza di un folto pubblico accorso in zona per vedere Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, delirio a Borgomanero per Allegri tedoforo olimpico | VIDEO Leggi anche: Fiamma olimpica, Massimiliano Allegri sarà tedoforo a Borgomanero Leggi anche: Milan-Lazio, delirio post-partita: Allegri, negli spogliatoi... Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan, Massimiliano Allegri tedoforo per le strade di Borgomanero: le immagini - 001 tedofori della Fiamma Olimpica, nel suo viaggio verso Milano- tuttomercatoweb.com

Fiamma olimpica, Massimiliano Allegri tedoforo a Borgomanero: "Una bellissima storia di sport" - Con questa frase Massimiliano Allegri riassume lo spirito con cui vive una parentesi diversa dal consueto campo di allenamento. ilgiornale.it

Allegri tedoforo a due passi da Milanello: appuntamento domattina a Borgomanero - “Sono contento di portare la fiamma olimpica, per me sarà una emozione e una esperienza meravigliosa; ringrazio il Coni che me ne ha dato. tuttomercatoweb.com

Ronaldo perde contro Inzaghi e non ci sta, "L'avete rubata!": delirio a Riad facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.