Milan-Como recupero a febbraio | due date possibili

La partita Milan-Como, originariamente prevista a San Siro, sarà recuperata a febbraio. La Lega ha stabilito due possibili date, poiché lo stadio sarà occupato dall’8 febbraio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Perth. La scelta finale avverrà nelle prossime settimane, garantendo il rispetto del calendario e delle esigenze delle due squadre.

Milan-Como non si giocherà a Perth. La Lega ha definito lo scenario per il recupero della gara di campionato rinviata per l’indisponibilità di San Siro, occupato l’8 febbraio dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026. La partita si disputerà comunque al Stadio Giuseppe Meazza, con due finestre possibili: 18 o 25 febbraio. La data definitiva verrà fissata più avanti e dipenderà dal cammino europeo dell’Inter. Il nodo è la UEFA Champions League. A due giornate dalla fine della fase a girone unico, l’ Inter è sesta e deve ancora affrontare Arsenal e Borussia Dortmund. Se i nerazzurri chiudono tra le prime otto, evitano i playoff e vanno direttamente agli ottavi: in questo caso Milan-Como può essere programmata il 18 febbraio. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Como, recupero a febbraio: due date possibili Leggi anche: Saltata Milan-Como a Perth, la partita si disputerà a ‘San Siro’. Le possibili date Leggi anche: Milan-Como, decisione definitiva: si giocherà a ‘San Siro’ in una di queste due date Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milan, infortunio per Fullkrug; Grande occasione Milan. Se batte la Fiorentina rosicchia punti di sicuro; Fullkrug, infortunio per il nuovo attaccante del Milan: si rompe il dito del piede, ecco quante partite salta e quando può tornare; Milan, infortunio per Fullkrug: i tempi di recupero. Como-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario del recupero di Serie A - Nel recupero della 16a giornata di Serie A, i rossoneri affrontano il Como, che è tra le squadre ... ilmessaggero.it

Como-Milan: probabili formazini, dove vederla (tv e streaming), orario del recupero di Serie A - Nel recupero della 16a giornata di Serie A, i rossoneri affrontano il Como, che è tra le squadre ... msn.com

Milan Como rinviata: quando verrà recuperata la partita valida per la 24ª giornata di Serie A. Due ipotesi sul tavolo, i dettagli - Milan Como rinviata: quando verrà recuperata la partita valida per la 24ª giornata di Serie A. calcionews24.com

Tanti dubbi su Milan-Como facebook

Lega Serie A, il presidente Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile..." x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.