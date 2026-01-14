Milan al Galatasaray piace anche Tomori | il difensore non vuole andare via

Il Galatasaray sta seguendo con interesse il mercato del Milan, considerando diverse possibilità di acquisto. Tra queste, il difensore Fikayo Tomori, che al momento sembra intenzionato a restare con i rossoneri. Oltre al centrocampista Youssouf Fofana, anche Tomori rappresenta un obiettivo della società turca, ma il calciatore appare deciso a continuare la sua avventura con il club milanese.

Il Galatasaray, in missione di calciomercato a Milano, ha messo nel mirino, oltre al centrocampista francese Youssouf Fofana, anche il difensore Fikayo Tomori del Milan. Come il suo compagno di squadra, però, anche l'inglese non vuole andarsene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

