Milan al Galatasaray piace anche Tomori | il difensore non vuole andare via
Il Galatasaray sta seguendo con interesse il mercato del Milan, considerando diverse possibilità di acquisto. Tra queste, il difensore Fikayo Tomori, che al momento sembra intenzionato a restare con i rossoneri. Oltre al centrocampista Youssouf Fofana, anche Tomori rappresenta un obiettivo della società turca, ma il calciatore appare deciso a continuare la sua avventura con il club milanese.
Il Galatasaray, in missione di calciomercato a Milano, ha messo nel mirino, oltre al centrocampista francese Youssouf Fofana, anche il difensore Fikayo Tomori del Milan. Come il suo compagno di squadra, però, anche l'inglese non vuole andarsene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato, Kim piace al Milan. Dalla Germania: “Il difensore vuole …”
Leggi anche: Tomori, rinnovo non più in dubbio per l’ex obiettivo Juve: il Milan tiene aperte due strade. Svelato lo scenario legato al difensore
Milan sirene turche per Fofana | Galatasaray presto a Milano Goretzka piace e su Leao….
Milan, Tomori corteggiato dal Galatasaray ma lui non vuole muoversi - Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il Galatasaray, oltre a Youssouf Fofana, avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore del Milan: si tratta di Fikayo Tomori che. milannews.it
Rinnovo Tomori, Moretto: "I dialoghi stanno andando avanti, ma non siamo ancora alla parte finale della trattativa" - Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e Fikayo Tomori per il rinnovo di contratto del difensore inglese: ... milannews.it
Allegri prepara il suo Milan. Tomori pronto per giocare, a sinistra Bartesaghi - A sinistra, Allegri ha il dubbio tra Bartesaghi e Athekame ma le prove della settimana dicono che la maglia dovrebbe andare all'azzurro: è l'alternativa naturale di Estupinan a sinistra e ha fatto ... gazzetta.it
Il Galatasaray vuole Fofana: il Milan e il giocatore non aprono x.com
«#TOMORI DICE NO AL #GALATASARAY! IL MURO INGLESE RESTA AL #MILAN: FIKAYO NON HA INTENZIONE DI MUOVERSI!» #Milannews24 facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.