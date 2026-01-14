Michelin ha confermato Florent Menegaux Managing General Partner

Michelin ha annunciato la conferma di Florent Menegaux nel ruolo di Managing General Partner, prorogando il suo mandato di quattro anni. Questa scelta riflette la fiducia dell’azienda nella sua leadership e nella continuità strategica. La decisione mira a garantire stabilità e continuità nelle direzioni future di Michelin, consolidando il percorso di crescita e innovazione avviato negli ultimi anni.

Michelin ha deciso di confermare Florent Menegaux come Managing General Partner per altri quattro anni. La decisione è stata presa dalla SAGES, la Société Auxiliaire de Gestion, in qualità di Non-Managing General Partner della Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM). Contemporaneamente è stato deciso di non rinnovare il mandato di Yves Chapot e di nominare nel ruolo di Direttore generale Philippe Jacquin. Si attende soltanto l'Assemblea degli azionisti per ratificare la conferma di Menegaux e la nuova nomina.

